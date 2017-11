24. Magdeburger Telemann-Festtage März 2018

„Voller Poesie – Telemann und die Literatur“

9. -18. März in Telemanns Geburtsstadt

Die 24. Magdeburger Telemann-Festtage vom 9. bis 18. März 2018 in Magdeburg unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff stehen unter dem Motto „Voller Poesie – Telemann und die Literatur“. Kaum ein anderer Komponist seiner Zeit besaß ein so ausgeprägtes Gespür für gute, zur Musik geeignete Dichtung wie Telemann. Auch trat er selbst als anerkannter Verfasser von Libretti und Gedichten in Erscheinung. Die deutsche Dichtkunst nahm in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine rasante Entwicklung, die mit Namen wie Brockes, Hagedorn, Klopstock, Zachariae oder Ramler verbunden ist. Telemann stand mit ihnen in Kontakt, setzte ihre Werke in Musik, immer interessiert an neuen literarischen Strömungen, immer auf der Suche nach „Musikalischer Poesie“.

Nach den weltweiten Ehrungen im Telemannjahr 2017 bieten die 24. Magdeburger Telemann-Festtage 2018 nun neue musikalische Höhepunkte, bei welchen hervorragende Interpreten in der Geburtsstadt Telemanns mit der Musik des „literarischen“ Komponisten begeistern werden.



400 Künstler aus dem In- und Ausland

Zu den Telemann-Festtagen 2018 werden in Magdeburg ca. 400 Künstler erwartet, darunter international erfolgreiche Interpreten wie Valer Sabadus (Countertenor), Albrecht Mayer (Oboe), Midori Seiler (Violine), David Stern (Dirigent), der RIAS-Kammerchor, die Akademie für Alte Musik Berlin, Les Muffatti (Belgien), Concerto Köln, Concerto Copenhagen und viele andere mehr.

Erstmals in unserer Zeit erlebt die Händel-Telemann-Oper „Der misslungene Brautwechsel oder Richardus I., König von England“ TVWV 22:8 / HWV 23 eine Inszenierung für ein Opernhaus. Sie kommt als „Richard Löwenherz“ auf die Bühne. Im Rahmen der Opernproduktion werden die Ensembles von Opera Fuoco Paris und Theater Magdeburg/Magdeburgische Philharmonie zusammenwirken, d.h. sowohl das Solistenensemble als auch das Orchester werden mit Angehörigen beider Ensembles besetzt.

Wieder aufgenommen wird mit „Das Glück des Gauklers“ von Dirk Heidicke das erste Theaterstück über Georg Philipp Telemann, das im Rahmen der „Telemania 2017“ in Magdeburg in einer Inszenierung der Kammerspiele Magdeburg seine Uraufführung feierte.

Ergänzend kommt 2018 – ganz im Sinne des Festivalmottos – auch Telemanns weniger bekannte Seite als Autor von Prosa und poetischen Texten ans Licht, so in einem literarisch-musikalischen Abend mit dem bekannten Schauspieler August Zirner, der auch musizieren wird.

In Zusammenarbeit mit Prof. Felix Koch (Universität Mainz, Hochschule für Musik Mainz) wird das Projekt „Telemann für Schüler“ vorbereitet. Unter dem Titel „Gullivers Reisen“ stellt es Telemanns sogenannte Gulliver-Suite ins Zentrum eines musikdidaktisch aufbereiteten Mitmachkonzertes für Grundschüler. Bislang haben 16 Schulen mit mehr als 2.200 Schülern ihr Teilnahmeinteresse an diesem Projekt bekundet.

Desweiteren werden Ausstellungen unterschiedlichster Art im Gartenhaus des Klosterbergegartens, in der Stadtbibliothek und im Opernhaus gezeigt. Unter anderem auch die Ergebnisse des Comic-Wettbewerbs zur Oper „Richard Löwenherz“.

Zur Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz „Musik und Dichtung. Tradition und Innovation in Telemanns Vokalwerk“ (12./13. März 2018, Roncallihaus) werden 18 Musik- und Literaturwissenschaftler aus Belgien, der Schweiz, Japan, den USA und Deutschland erwartet.

Telemann-Preisträger 2018: Thomaskantor Gotthold Schwarz

Bereits zum 31. Mal wird im Rahmen der 24. Magdeburger Telemann-Festtage der Georg-Philipp-Telemann-Preis der Stadt Magdeburg verliehen. 2018 wird der Sänger, Dirigent und Thomaskantor Gotthold Schwarz (Leipzig) geehrt. Überreicht wird der Preis am 9. März 2018 von Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper im Eröffnungskonzert.

Programm & Kartenverkauf

Der Kartenverkauf beginnt am 13. November 2017. Weitere Informationen zum Programm und Tickets zu den Telemann-Festtagen 2018 finden Sie unter www.telemann-festtage.de

Bild- und Textmaterial zur Verfügung gestellt durch Kathrin Singer, Presseabteilung des Zentrums für Telemann-Pflege und -Forschung in Magdeburg | Schönebecker Straße 129 | D-39104 Magdeburg