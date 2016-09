A-cappella-Nacht ZMF 2016

THE REAL GROUP und UNDUZO “Voices for Freedom”

Montag 18.7.2016 um 19.30 Uhr im Zirkuszelt

Zum sechsten Mal finden feinste Stimmakrobaten in einer A-cappella-Nacht auf der Zirkuszeltbühne zusammen.

Moderation: Florian Städtler.

The Real Group – Die Vocal Group der Superlative

Wie keine andere Gruppe prägt die schwedische Real Group seit 30 Jahren die A-cappella- und Vokal-Musik. Gründe hierfür sind ein faszinierender Stil-Mix aus Pop, Soul, Jazz und skandinavischer Musik, fünf spektakuläre Stimmband-Virtuosen und ein großartiges Talent für Unterhaltung auf höchstem Niveau. Ob mit Count Basie, Michael Jackson oder Wolfgang Amadeus Mozart, ob mit einer Country-Persiflage, mit Cover-Versionen von Superhits („Swedish Hit Medley“) oder mit wunderbaren Eigenkompositionen: The Real Group zieht das Publikum vom ersten bis zum letzten Ton in ihren Bann. In ihrer aktuellen Show präsentiert die Gruppe die größten Hits aus eigener Feder sowie aus drei Jahrzehnten Bandgeschichte.

Unduzo “Und du so…?!”

Seit 2009 unterwegs schafft Unduzo den nächsten Sprung und etabliert sich fest in der deutschen A-cappella-Pop-Szene. Die fünf studierten Musiker schreiben ihr Repertoire grundsätzlich selbst. Coversongs der aktuellen Charts sucht man vergebens. Das Konzept scheint aufzugehen. Kürzlich erst entlohnt mit Doppelgold bei dem Grazer A-cappella-Festival VokalTotal und einem 2. Platz im Bereich Comedy strebt Unduzo nun mit ihrem neuen Programm „Und du so…?!“ auf die Bühnen der Nation.

TICKETS unter 07531/908844 oder www.zmf.de sowie an allen bekannten VVK-Stellen.