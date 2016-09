Cryptex – Herbolzheim – Atlantis

Cryptex

Mi. 25.11.2015 Herbolzheim – Atlantis

Einlass: 19:00 Uhr / Beginn: 20:00 Uhr

VVK: 13,- Euro (zzgl. Gebühren) / AK: 18,- Euro

2014 war zweifellos ein Jahr der Veränderungen im Hause CRYPTEX.

Nach ihrem viel gelobten Debüt „Good Morning How Did You Live?“ und Support-Touren mit Bands wie Threshold und Pain Of Salvation, hat Bandkopf Simon Moskon nun eine komplett neue Formation von Musikern um sich geschart und ein neues Album produziert.

Durch die neue Formation, bestehend aus Simon Moskon (Lead-Vocal, Piano/Keys, Bass), André Jean Henri Mertens (Lead & Rythm-Guitar, Background Vocal), Marc Andrejkovits (Bass, Rythm-Guitar, Background Vocal) und Simon Schröder (Drums, Cajón, Background Vocal), ist die Band zum Quartett gewachsen und musikalisch stärker als je zuvor.

Nun gehen CRYPTEX auf Tour, um ihr neues Album „Madeleine Effect“ zu supporten. Dabei wird die Band den Fans die komplexen Progrock-Arrangements des neuen Albums in ihrer unnachahmlichen Weise und besser denn je präsentieren.

Cryptex – „Madeleine Effect – Tour Part II“

05.11.2015 Kiel, Die Pumpe (Roter Salon)

06.11.2015 Hamburg Rock’n’Roll Warehouse

07.11.2015 Lüneburg, Zwick

12.11.2015 Hannover, Lux

21.11.2015 Barsinghausen, ASB Bahnhof Basche

24.11.2015 Ludwigsburg, Rockfabrik

25.11.2015 Herbolzheim, Atlantis

27.11.2015 Berlin, Blackland

05.12.2015 Itzehoe, Atzehoe

06.12.2015 Cuxhaven, Janjas Musikbar

12.12.2015 Eschwege, JUZ Schlossmühle

09.04.2016 Mannheim, 7er Club

10.04.2016 Augsburg, Spectrum Club

11.04.2016 Bamberg, Live Club

www.cryptexmusic.com

www.atlantis-herbolzheim.de