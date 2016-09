PREMIERE 02.10.2016 Kontakthof Wuppertal

Kontakthof Wuppertal

Genügsamkeitsstr. 11, 42105 Wuppertal

Einlass 18.00 Uhr, Konzert 19.00 Uhr

Tickets: http://www.wuppertal-live.de/?195588

JAVIER DI CIRIACO

TANGO ÍNTIMO

& romantic ballads

“Nur ganz selten erlebt man, dass Musik und die gesamte Bandbreite menschlicher

Emotionen mit solcher Authentizität auf der Bühne gelebt werden. Mit einer Stimme,

die im Innersten berührt.“

TANGO ÍNTIMO ist ein Auszug der ’Best of Javier Di Ciriaco’ und zeigt die romantische Seite

seines vielfältigen Repertoires. Seine musikalischen Geschichten und Eigenkompositionen sind

immer auch eine Hommage an seine Inspiration und sein Spiel mit argentinischer Folklore,

Rock, Pop und Jazz.

Die Reise beginnt in den Straßen Buenos Aires’ mit Javier Di Ciriacos ursprünglichem

Repertoire der Tangos der 40er Jahre von Künstlern wie D’Agostino, D’Arienzo, Calo und

Tanturi. Sie führt weiter zu romantischen und poetischen Kompositionen argentinischer

Folklore und internationalen Pops. Und findet ihren Höhepunkt in seinen eigenen Songs, mit

denen Javier Di Ciriaco das Gestern mit dem Heute verbindet. Singend spricht er uns vom

Menschen, von Verlust, Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft, Träumen, der Vergangenheit und der

Zukunft. Von den kleinen Irrungen und Wirrungen und den großen Fragen des Lebens.

Javier Di Ciriaco spielt mit seinem außergewöhnlich facettenreichen Tenor in beeindruckender

Höhe ebenso souverän wie in dunkler Tiefe. Empfindsam, weich und introvertiert oder

kraftvoll, rockig-kantig und extrovertiert schafft er Raum für künstlerische Improvisation und

berührende Momente großer Virtuosität.

Begleitet wird er von dem Wuppertaler Pianisten Burkhard Heßler.

Mit seinem Orchester Sexteto Milonguero war er bereits 2012 in der Börse zu Gast und wurde

2011 und 2013 in der ausverkauften Tonhalle Düsseldorf mit standing ovations gefeiert.

Vocals: Javier Di Ciriaco

Piano: Burkhard Heßler

Der charismatische Sänger Javier Di Ciriaco aus Córdoba, Argentinien, gründete als Jugendlicher die erfolgreiche Rockband Sentencia und 2006 mit Sexteto Milonguero, mit drei Lateinamerika- und neun Europa-Tourneen durch insgesamt über 25 Länder sowie Konzertreisen nach Kanada, Shanghai und Singapur eines der erfolgreichsten Live-Orchester der argentinischen und internationalen Tangoszene.

Discography

2013 ’Doble o Nada’

2010 ‘7‘

2007 ‘Pa‘que Bailen‘

2005 ‘Una Emoción‘

2002 ‘Boleros en ritmo de Tango’

1999 ‘Bodas de Oro con el Tango‘

Video

http://bit.ly/JavierDiCiriaco

Der in Wuppertal lebende Pianist und Keyboarder Burkhard Heßler (*1962) ist in den

unterschiedlichsten Stilen wie Salsa, argentinische Folklore, Jazz, Funk, Blues und Pop

zuhause. Spezialist und Liebhaber lateinamerikanischer Musik, ist er einfühlsamer und sehr erfahrener Begleiter in diversen Duo-Formationen.

Weitere Informationen: www.tanguentro.com

Contact

Tanguentro

Heinke Fiedler

Dominikaner Str. 3

D-40545 Düsseldorf

Telefon: +49 211 557 89 867

Mobile: +49 173 25 25 949

heinke.fiedler@tanguentro.com

www.tanguentro.com

www.facebook.com/Tanguentro

www.youtube.com/user/Tanguentro