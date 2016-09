PRINZ PI auf dem ZMF 2016

PRINZ PI auf großer Tournee »Im Westen Nix Neues«

DO 28. Juli im Zirkuszelt

So tief und weit wie nie! Er hat seine Spuren in die Entwicklung deutschsprachigen Raps in den letzten 15 Jahren eingeschnitten wie nur wenige. Ob auf dem legendären Royal Bunker-Label oder bei über 15 Soloalben in Eigenregie – seit Jahren fliegt Prinz Pi knapp unter dem Radar des ganz großen Erfolges und gewann dabei von vielen unbemerkt eine exorbitante Anhängerschaft.

Tickets HIER ONLINE oder telefonisch unter 0761/ 50 40 30 sowie an allen bekannten VVK-Stellen.