SPEKTRUM Bläserfestival der Musikhochschule Freiburg

Große Vielfalt, breites Spektrum

Fünf Konzerte vom 21. – 26. November 2017

Mit einer Konzertreihe vom 21. bis 26. November 2017 präsentiert sich die Bläserabteilung der Hochschule für Musik Freiburg in allen Facetten.

In der Bläsermusik ist die Vielfalt groß und das Spektrum breit. Gleiches gilt für die Bläserausbildung an der Musikhochschule Freiburg. Mit dem Bläserfestival »Spektrum« will die Bläserabteilung der Musikhochschule Freiburg genau das unter Beweis stellen und präsentiert sich vom 21. bis 26. November 2017 in fünf abwechslungsreichen Konzerten im Konzertsaal der Musikhochschule, in der Freiburger Christuskirche sowie im Bürgerhaus Endingen.



Die Konzertbesucher erwartet ein großes Spektrum an Repertoire, Besetzungen, Aufführungsformaten und Mitwirkenden. Sämtliche Professorinnen und Professoren der Bläserklassen der MHS Freiburg werden im Laufe der fünf Konzerte gemeinsam mit Studierenden ihrer Bläserklassen zu hören sein. Die Spanne reicht von der Bläsermusik des Frühbarock über die großen Besetzungen von Mozart, Stravinsky und Copland bis hin zur Musik der Gegenwart, inklusive zweier Uraufführungen.

Ganz bewusst möchte die Bläserabteilung der Musikhochschule viele Bläsermusik-Begeisterte der ganzen Region ansprechen. Mit der Jugendkapelle der Stadtmusik Endingen wird in zwei Konzerten auch ein Gastensemble bestehend aus Kindern und Jugendlichen aus der Region zu hören sein.

Programm

ERÖFFNUNGSKONZERT

Dienstag, 21. November 2017, 20:00 Uhr

Wolfgang-Hoffmann-Saal, Musikhochschule Freiburg

Mario Caroli Flöte | Lucas Macias Navarro Oboe | Kilian Herold Klarinette | Diego Chenna Fagott | Bruno Schneider Horn | Eric Le Sage Klavier

Mozart Quintett Es-Dur KV 452 | Beethoven Quintett Es-Dur op. 16 | Poulenc Sextuor

ACHT!

Mittwoch, 22. November 2017, 20:00 Uhr

Wolfgang-Hoffmann-Saal, Musikhochschule Freiburg

Lucas Macias Navarro Oboe | Kilian Herold Klarinette | Diego Chenna Fagott | Bruno Schneider Horn | Wim van Hasselt Trompete | Fabrice Millischer Posaune

Studierende der Bläser- und Schlagzeugklassen der Hochschule für Musik Freiburg

Gastensemble: Jugendkapelle der Stadtmusik Endingen

Beethoven Rondino für Bläseroktett Es-Dur WoO 25 | Cardenas Bolombolo (UA) für Jugendorchester | Strawinsky Octet for Wind Instruments | Schleiermacher Acht! | Mozart Serenade Es-Dur KV 375

BLÄSER-KALDEIDOSKOP

Donnerstag, 23. November 2017, 20:00 Uhr

Wolfgang-Hoffmann-Saal, Musikhochschule Freiburg

Lehrende spielen gemeinsam mit Studierenden der Bläserklassen der Freiburger Musikhochschule

Werke von Copland, Doppler, Mendelssohn, Rotaru, Plog, Dorwarth (UA), u.a.

GEGENKLÄNGE – MUSIK FÜR BLÄSER AUS VIER JAHRHUNDERTEN

Freitag, 24. November 2017, 20:00 Uhr

Christuskirche Freiburg, Maienstraße 2, Freiburg

Mario Caroli Flöte | Lucas Macias Navarro Oboe | Carlos Del Ser Oboe | Diego Chenna Fagott | Božo Paradžik Kontrabass | Wim van Hasselt Trompete | Christof Winker Cembalo

Blockflötenconsort der Hochschule für Musik Freiburg, Agnes Dorwarth Leitung

Werke von Scheidt, Zelenka, Trabaci, Brade, Debussy, Eggert, Dorwarth u.a.

ACHT!

Die Hochschule für Musik Freiburg zu Gast beim Musikforum Kaiserstuhl

Sonntag, 26. November 2017, 17:00 Uhr

Bürgersaal, Bürgerhaus Endingen

Lucas Macias Navarro Oboe | Kilian Herold Klarinette | Diego Chenna Fagott | Bruno Schneider Horn | Wim Van Hasselt Trompete | Fabrice Millischer Posaune

Studierende der Bläser- und Schlagzeugklassen der Hochschule für Musik Freiburg

Jugendkapelle der Stadtmusik Endingen

Beethoven Rondino für Bläseroktett Es-Dur WoO 25 | Cardenas Bolombolo (UA) für Jugendorchester | Strawinsky Oktett (1923) | Schleiermacher Acht! | Mozart Serenade Es-Dur KV 375