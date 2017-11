Ute Lemper: Stadtkind

Konzerte im Januar 2018 in Berlin, Essen und Hamburg

Zum Jahresbeginn wird die Sängerin Ute Lemper mit „Stadtkind“ in drei deutschen Großstädten zu hören sein. Begleitet wird sie dabei von der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg unter der Leitung von Chefdirigent Juri Gilbo mit Werken von Kurt Weill, Hanns Eisler, Jacques Brel, Dmitri Schostakowitsch und Edith Piaf.

02. Januar 2018 in der Philharmonie in Berlin

04. Januar 2018 in der Philharmonie in Essen

23. Januar 2018 in der Hamburger Elbphilharmonie



Weitere Informationen zur Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg finden Sie unter www.chamberphilharmonic.com