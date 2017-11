Wincent Weiss beim ZMF 2018

Irgendwas gegen die Stille Deluxe

Montag, 23.07.2018 Zirkuszelt, 19.30 Uhr

Landstreicher Booking präsentiert: Sommer Tour 2018

Den passenden Soundtrack für die großen emotionalen Momente im Leben gesucht? Wincent Weiss gefunden!

„Da müsste Musik sein, überall wo du bist!“ – mit seiner 2016er Single „Musik Sein“ hat Wincent Weiss viel mehr als eine künstlerische „Duftmarke“ gesetzt. Die musikalische Hymne auf die Liebe avancierte zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Hits des letzten Jahres! Der Song hielt sich monatelang in den Charts und auf den Playlisten der Radiostationen, bekam „GOLD“ für über 200.000 verkaufte Einheiten, einen begehrten „Bayerischen Musiklöwen“ als „Bester Newcomer National“ 2016! Auch in Österreich und in der Schweiz erreichte „Musik Sein“ die Top 10 der offiziellen Charts.



Die Qualität des in Eutin geborenen und mittlerweile in Berlin lebenden Sängers zeigt sich auch, wenn er mit seiner Band live auf der Bühne spielt. Zuletzt – nach diversen „Gastspielen“ als Support bei den Konzerten von zum Beispiel Andreas Bourani, Max Giesinger, Unheilig und Niila – bei den ersten eigenen und restlos ausverkauften Headliner-Tourneen 2016 und 2017. Im Zusammenspiel mit seiner vierköpfigen Band zeigen sich zudem die verblüffenden Entertainmentqualitäten und der trockene, norddeutsche Humor des 24jährigen. Die Fortsetzung folgt 2018, nachdem am 14.04.17 das Debütalbum „Irgendwas Gegen die Stille“ erschienen ist.

